Hessischer Verdi-Chef Bothner geht in fünfte Amtszeit

Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Hessen, Jürgen Bothner, geht in seine fünfte Amtszeit. Bei der Verdi-Landesbezirkskonferenz im südhessischen Seeheim-Jugenheim wurde der Landesbezirksleiter am Freitag nach Auskunft der Gewerkschaft mit 67 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Das Treffen hatte laut Verdi mit 120 Delegierten begonnen. Auch die beiden stellvertretenden Landesbezirksleiterinnen, Cornelia Kröll und Angelika Kappe, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Kröll bekam 69, Kappe 96 Prozent der Stimmen.

Bothner sagte am Frauentag: "Wenn wir über Löhne und Gehälter sprechen, dann hängen zwei Aspekte unmittelbar zusammen: Frauen verdienen immer noch weniger als Männer und soziale Dienstleistungsarbeit wird immer noch schlechter bezahlt als Industriearbeit." Bothner ging auch auf die Bedeutung von Solidarität ein: Nur mit einem starken Miteinander würden Gewerkschaften in Tarifauseinandersetzungen durchsetzungsfähig.