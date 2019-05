IG Metall: Tausende Arbeitsplätze in Autoindustrie gefährdet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Beim Strukturwandel in der Thüringer Automobilindustrie stehen nach Einschätzung der IG Metall Tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Es gehe nicht darum, den technischen Wandel hin zur Elektromobilität zu verhindern, er müsste aber möglichst ohne Arbeitsplatzverlust gestaltet werden, sagte IG Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger am Dienstag auf einer Delegiertenkonferenz der Gewerkschaft in Erfurt.

Er plädierte für ein spezielles Kurzarbeitergeld für diesen Transformationsprozess. Allein in der Region Eisenach seien innerhalb von drei Jahren mehr als 1500 Arbeitsplätze verloren gegangen. In Thüringen ist die Autoindustrie der umsatzstärkste Industriebereich.