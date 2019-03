DGB: Lohnniveau in Thüringen muss steigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer arbeiten länger und verdienen weniger als die meisten Arbeitnehmer in Deutschland. Das Lohnniveau, das derzeit etwa 24 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt liege, müsse steigen, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, am Dienstag in Erfurt. Um die Tarifbindung zu erhöhen, seien nicht nur die DGB-Gewerkschaften gefordert, sondern auch die Politik. Sie müsse Rahmenbedingungen für gute Arbeit schaffen. Das sei eine der Hauptforderungen des DGB an eine neue Landesregierung.

Rudolph stellte mit Blick auf die Landtagswahl Ende Oktober in Thüringen einen Forderungskatalog vor. Nach Meinung des DGB sollten Tarifbindung und gute Arbeit noch stärker als bisher Voraussetzung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge oder staatlicher Fördergelder an Unternehmen werden. Laut DGB-Vize Sandro Witt sind derzeit nur 18 Prozent der Unternehmen in Thüringen tarifgebunden. Diese Firmen beschäftigten etwa 43 Prozent der Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes.