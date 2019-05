Awo Mitte-West will in diesem Jahr Tarifvertrag aushandeln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Regionalverband Mitte-West der Arbeiterwohlfahrt will mit der Gewerkschaft Verdi noch in diesem Jahr einen eigenen Tarifvertrag für seine 1200 Beschäftigten aushandeln. Das gab der Chef des Regionalverbands, Frank Albrecht, am Montag in Erfurt bekannt. "Unser Wunsch ist, dass er zum 1.1.2020 in Kraft tritt", sagte er. Verdi-Chef Frank Bsirske begrüßte den Entschluss des Verbands, sich dabei am Tarifniveau des Öffentlichen Dienstes orientieren zu wollen. Dieses sei am ehesten dazu geeignet, etwa die Attraktivität des Altenpflegerberufs zu steigern.

Im April hatte der Awo-Regionalverband angekündigt, künftig mit Verdi über Tarifverträge verhandeln zu wollen und nicht mehr mit der Gewerkschaft DHV im Christlichen Gewerkschaftsbund. Dafür trennten sich Mitte-West und der Thüringer Arbeitgeberverband der Awo. Stattdessen trat der Regionalverband in den Arbeitgeberverband der Awo Deutschland ein.