Mai-Kundgebungen: Europawahl und Tarifbindung im Mittelpunkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Jahr der Europawahl fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Tag der Arbeit, die Tarifbindung in Europa zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. "Europa. Jetzt aber richtig!" lautet das bundesweite Motto der Kundgebungen am 1. Mai. Der DGB plane 72 Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, sagte die Vorsitzende des DGB NRW, Anja Weber, am Donnerstag.

Bei vielen Kundgebungen werden prominente Redner erwartet, darunter SPD-Chefin Andrea Nahles in Recklinghausen, die Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Sahra Wagenknecht, in Moers und der Europa-Parlamentarier der Grünen Sven Giegold in Solingen. Bei der zentralen NRW-Kundgebung in Bielefeld soll Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprechen.

Weber kritisierte die Landesregierung für ihren Vorstoß im Bundesrat, das Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren. "Was wir brauchen, ist weniger Stress und eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben", sagte sie.

Die CDU/FDP-Koalition hatte die Bundesregierung aufgefordert, Spielräume einer EU-Richtlinie zu nutzen, damit in Deutschland flexibler gearbeitet werden könne. Den Tarifpartnern sollte es demnach ermöglicht werden, statt der bisherigen täglichen eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu vereinbaren und die vorgeschriebene Ruhezeit von elf Stunden zu verkürzen.