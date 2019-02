Öffentlicher Nahverkehr: Tarifpartner nähern sich an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - In den Tarifverhandlungen für die rund 3000 Beschäftigten in Brandenburgs öffentlichem Personennahverkehr haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft angenähert. Die Verdi-Verhandlungskommission empfehle die Annahme, sagte Gewerkschaftssprecher Andreas Splanemann am Donnerstag auf Anfrage nach den Gesprächen.

Die Entscheidung treffe aber die Tarifkommission, die am kommenden Dienstag zusammenkomme. Bis dahin hätten beide Seiten Stillschweigen über den Inhalt der Gespräche vereinbart. Weitere Warnstreiks werde es bis dahin nicht geben. Verdi hatte Einkommensverbesserungen von 1,80 Euro pro Stunde für die Beschäftigten und eine längerer Laufzeit des Tarifvertrages gefordert.