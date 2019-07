Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Wer errät das richtige Wort? Oder wird am schnellsten seine Karten los? Eine Jury zeichnet heute in Berlin das "Spiel des Jahres" 2019 aus. Nominiert sind drei Titel. Im vergangenen Jahr hatte das Legespiel "Azul" gewonnen, bei dem Spieler mit farbigen Steinen einen Palast fliesen müssen. Nominiert sind diesmal das Wort-Rate-Spiel "Just One", das Kartenspiel "L.A.M.A." und das Spiel "Werwörter", bei man mit geheimen, verteilten Rollen ein Wort erraten muss.