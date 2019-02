Interesse an dualer Berufsausbildung steigt weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben sich erneut mehr Schüler für eine duale Berufsausbildung entschieden. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, begannen im Schuljahr 2018/19 exakt 36 070 Jugendliche eine betriebliche Ausbildung in einem Unternehmen. Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem kontinuierlichen Anstieg seit 2014. Nach Angaben der Statistiker lieg dies unter anderem auch daran, dass Unternehmen immer mehr duale Ausbildungsplätzen anbieten.

Zu den beruflichen Ausbildungen zählen betriebliche Ausbildungen in Firmen (Duales System) und im öffentlichen Dienst sowie rein schulische Ausbildungen. Insgesamt begannen im Schuljahr 2018/19 in Hessen 101 000 Jugendliche nach dem Verlassen der Sekundarstufe I mit einer Ausbildung. Das waren hingegen 3960 Jugendliche (3,8 Prozent) weniger als im Vorjahr. Die Daten werden seit 2008 erhoben.