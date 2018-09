Noch 4 800 Ausbildungsplätze in Brandenburg unbesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind rund 4 800 Lehrstellen in Brandenburg noch unbesetzt. Gleichzeitig suchten Ende August noch gut 3 500 junge Männer und Frauen eine passende Lehrstelle, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Nachzügler hätten noch bis Oktober Zeit, einen Ausbildungsplatz zu finden, sagte eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag.

Derweil hat sich die Landesregierung mit Arbeitgebern und Gewerkschaften darauf geeinigt, dass weiterhin jedes Jahr mindestens 10 000 neue Ausbildungsplätze in den Brandenburger Betrieben geschaffen werden sollen. Dieser Zielwert sei Teil des sogenannten Ausbildungskonsenses, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Angesichts guter Wirtschaftszahlen und niedriger Arbeitslosigkeit müssten jungen Menschen überzeugende Angebote gemacht werden, forderte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Der bis zum Jahr 2020 verlängerte Ausbildungskonsens ziele auf "verbesserte Rahmenbedingungen, faire Löhne und eine Kultur der Wertschätzung gegenüber den Azubis".