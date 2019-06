Pistorius begrüßt Studierende der Polizeiakademie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Mit einem "Welcome Day" hat die Polizeiakademie Niedersachsen in Oldenburg ihre neuen Studierenden begrüßt. Innenminister Boris Pistorius (SPD) eröffnete am Samstagvormittag die traditionelle Veranstaltung, zu der nach Angaben eines Polizeisprechers rund 2000 Gäste kamen. Ein Großteil der Neulinge startet im Oktober mit dem Studium. Mit der Auftaktveranstaltung soll dem Polizisten-Nachwuchs das Zugehörigkeitsgefühl der Polizei in Niedersachsen vermittelt werden.

Die Studierenden erhielten einen ersten Eindruck ihres Berufes und ihres zukünftigen Arbeitgebers. Dafür wurde den Anfängern etwa ein Abwehr- und Zugriffstraining vorgestellt. Zudem erfuhren sie, wie auf eine gewaltsame Szene bei einer Demonstration reagiert wird. Weitere Schwerpunkte waren der Einsatz in der Bereitschaftspolizei oder der Hubschrauberstaffel oder die psychosozialen Beratungsmöglichkeiten.