Magdeburg (dpa/sa) - Rund 600 Besucher haben in Magdeburg die Berufsmesse "Handwerk4You" besucht. Die Interessierten konnten sich am Samstag beim Speed Dating, einem Handwerksparcous oder an den 32 Messeständen über die verschiedenen Ausbildungsberufe und Gewerke informieren, wie die Handwerkskammer Magdeburg mitteilte. Viele Handwerksbetriebe suchen händeringend nach Nachwuchskräften und setzen dabei auf Ideen wie das Speed Dating. Dabei sitzen Unternehmer jeweils nur für wenige Minuten möglichen Bewerbern gegenüber und beantworten alle Fragen zu Ausbildung und Job.

In Halberstadt besuchten rund 2000 Schüler, Eltern und Lehrer die Berufs- und Studienmesse der dortigen Arbeitsagentur. Dort stellten am Samstag gut 120 Aussteller verschiedene Ausbildungen und Studiengänge vor, wie die Arbeitsagentur mitteilte.

Sachsen-Anhalt gilt wegen seiner demografischen Entwicklung als besonders stark betroffen vom Azubi-Mangel. Im vergangenen Jahr war die Zahl der neuen Lehrlinge gegen den Bundestrend gesunken. Laut Statistischem Bundesamt gab es rund 10 100 Neu-Azubis und damit 2,7 Prozent weniger als noch 2016. Etwa jeder Fünfte entschied sich für einen der 130 Handwerksberufe. Bundesweit wurden 1,0 Prozent mehr Lehrverträge abgeschlossen.