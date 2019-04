Bundesprogramm soll 130 neue Erzieher-Azubi-Plätze schaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Berlin (dpa/sa) - Die Träger von Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt können mit Hilfe des Bundes mehr als 130 zusätzliche Azubi-Stelle schaffen. Es gehe um jeweils 66 neue Plätze in diesem und im nächsten Jahr, teilte das Sozialministerium am Samstag in Magdeburg mit. Die Kita-Träger könnten sich beim Bund um die Zuschüsse bewerben. Bei der dreijährigen Ausbildung des Berufsnachwuchses sollen die Kitas mit den vier Fachschulen im Land zusammenarbeiten.

Ein Programm von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will bis 2022 rund 300 Millionen Euro ausgeben. Damit sollen 5000 neue Erzieherinnen und Erzieher unterstützt werden. "Das ist ein guter Impuls", sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) laut Mitteilung. Bei dem Bundesprogramm sind Zuschüsse der Träger vorgesehen. In Sachsen-Anhalt wird laut Sozialministerium derzeit geprüft, ob es möglich ist, die Kosten komplett zu übernehmen.