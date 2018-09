Azubis fahren eine Million Kilometer zur Berufsschule

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Alle Azubis in Sachsen-Anhalt fahren einer aktuellen Untersuchung zufolge an jedem Schultag eine Million Kilometer, um zur Berufsschule zu kommen. Wer nicht direkt am Wohnort einen Platz habe, müsse innerhalb des Landes im Schnitt 100 Kilometer für Hin- und Rückfahrt einplanen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK), Thomas Brockmeier. Das betreffe drei von vier Lehrlingen. Knapp jeder fünfte Azubi könnte 25 Kilometer Fahrtweg sparen, wenn er eine näher gelegene Berufsschule besuchen dürfte. Künftig müsse ermöglicht werden, dass alle Lehrlinge die nächstgelegene Schule ansteuern dürften.

Die beiden IHKs und die beiden Handwerkskammern hatten Betriebe befragt, welche Wege ihre Azubis zurücklegen müssen. 70 Prozent antworteten. Die Ergebnisse wurden auf das Land hochgerechnet.