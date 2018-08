Lehrling gesucht: Noch 3700 Ausbildungsplätze offen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern wird auch dieses Jahr nicht alle Ausbildungsplätze besetzen können. Ende August waren bei den Arbeitsagenturen noch 3700 offene Lehrstellen gemeldet, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Dem standen nur 1900 noch unversorgte Jugendliche gegenüber. "Bedingt durch die demografische Entwicklung wird es in Mecklenburg-Vorpommern immer schwerer, freie Ausbildungsplätze zu besetzen", sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann.

Sie betonte, auch jetzt - nach dem offiziellen Beginn des Ausbildungsjahres - sei es noch möglich, Ausbildungsverträge zu schließen. Jugendlichen auf der Suche empfahl sie, sich bei der Berufsberatung für einen kurzfristigen Beratungstermin zu melden. Arbeitgebern legte sie ans Herz, auch Bewerbern ohne Traumzeugnis eine Chance zu geben. "Erkundigen Sie sich bei Ihrem regionalen Arbeitgeberservice über unsere vielfältigen Unterstützungsangebote - von der Einstiegsqualifizierung (EQ) über ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) bis hin zur assistierten Ausbildung (AsA)." Für junge Erwachsene mit familiären Verpflichtungen gebe es die Möglichkeit einer Teilzeit-Ausbildung.

Die Top Ten der Ausbildungsberufe mit freien Plätzen wird von Koch/Köchin (258), Restaurantfachmann/-frau (234) und Hotelfachmann/-frau (196) angeführt. Darauf finden sich aber auch Berufe wie Elektroniker/in - Energie-/Gebäudetechnik (103) und Metallbauer/in - Konstruktionstechnik (82).