Weniger junge Menschen in betrieblicher Ausbildung

Halle (dpa/sa) - Die Zahl der Auszubildenden sinkt in Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Jahr befanden sich rund 26 550 junge Menschen in einer betrieblichen Berufsausbildung und damit ein Prozent weniger als noch 2016, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Während die Zahl der männlichen Azubis um 0,4 Prozent auf rund 17 850 zunahm, ging die der weiblichen um 3,7 Prozent auf knapp 8700 zurück.

Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge sank den Angaben zufolge um 276 oder 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 10 125. Vor allem Industrie und Handel (-4,2 Prozent) und das Handwerk (-1,6 Prozent) verzeichneten einen Rückgang. Das größte Plus registrierte der öffentliche Dienst (+5,7 Prozent).

Die meisten neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (498) gab es bei den Kraftfahrzeugmechatronikern. Bei den weiblichen Auszubildenden lag der Beruf der Kauffrau für Büromanagement mit 396 neuen Verträgen an der Spitze.