Sachsen-Anhalt fehlen die Auszubildenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Viele Ausbildungsplätze in Sachsen-Anhalt sind erneut unbesetzt geblieben. Für 1086 Stellen fanden die Betriebe zwischen Oktober 2017 und September keine Azubis. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demzufolge haben sich 11 532 Menschen um eine Ausbildung beworben. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Rückgang um sechs Prozent. Den Bewerberzahlen standen 12 705 Ausbildungsstellen gegenüber. Besonders Betriebe in der Produktion und Fertigung hatten Schwierigkeiten bei der Nachwuchssuche. 458 Ausbildungsplätze blieben frei. Auch in kaufmännischen Betrieben blieben 296 Plätze unbesetzt.