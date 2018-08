In Thüringen sind noch mehr als 4000 Lehrstellen unbesetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Vier Wochen nach Beginn des neuen Lehrjahres sind in Thüringen noch mehr als 4000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichen Umfrage zur Berufsausbildung des Verbandes der Wirtschaft Thüringens hervor. Die Suche nach Fachkräften zähle damit weiter zu den größten Herausforderungen. Nahezu die Hälfte (45,9 Prozent) der befragten Firmen der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände gaben an, dass sie aktuell Probleme haben, geeignete Fachkräfte zu finden. Die größten Engpässe mit 83,3 Prozent verzeichnen die Firmen bei Facharbeitern in gewerblich-technischen Berufen.