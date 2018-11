Berufs-Messe in Erfurt: Unternehmen werben um Auszubildende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Schüler können sich ab heute in Erfurt über Berufsmöglichkeiten informieren. Dann startet in der Messe das zweitägige "Forum Berufsstart". Rund 235 Aussteller aus Industrie, Handel und Handwerk sowie öffentlichen Einrichtungen und Hochschulen präsentieren sich. In einem "Kompetenztestzentrum" können Jugendliche ihre Stärken herausfinden. Außerdem wird ein "Bewerbungsmappencheck" angeboten, bei dem Schüler ihre Bewerbungen überprüfen lassen können.

Thüringer Betriebe werben um immer weniger Auszubildende. Nach Zahlen der Landesarbeitsagentur klafft die Schere zwischen Interessenten und angebotenen Ausbildungsplätzen 2018 noch weiter auseinander als in den vergangenen Jahren. Danach gab es in diesem Jahr knapp 10 500 Interessenten für Lehrstellen. Das waren 2,3 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Angeboten wurden fast 14 000 Ausbildungsplätze in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen sowie in der öffentlichen Verwaltung. Das war ein Plus von 5,5 Prozent.