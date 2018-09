Handwerkspräsident fordert Einführung des Azubi-Tickets

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Präsident des Sächsischen Handwerkstags, Roland Ermer, hat die Einführung eines Azubi-Tickets noch in dieser Legislaturperiode gefordert. Wenn duale Berufsausbildung in Sachsen auch künftig sinnstiftend und attraktiv bleiben solle, komme man darum nicht umhin, sagte Ermer laut Manuskript am Dienstag am parlamentarischen Abend des Handwerks. Die sächsische Regierung hatte ein Azubi-Ticket im Koalitionsvertrag angekündigt, doch es war seit der letzten Wahl im Freistaat vor drei Jahren noch nicht umgesetzt worden.