Fast Vollbeschäftigung: Arbeitsagentur passt Service an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Die niedrige Arbeitslosigkeit im Südwesten Thüringens hat Konsequenzen für die Beschäftigten der Arbeitsagentur in Suhl. Von Mitte Oktober an würden die Öffnungszeiten der einzelnen Geschäftsstellen der veränderten Nachfrage angepasst, teilte die Agentur für Arbeit am Dienstag mit. In der Region nahe Bayern und Hessen herrscht mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent nahezu Vollbeschäftigung. Allein in den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Arbeitslosen um rund 40 Prozent zurückgegangen.

"Die Zeiten, in denen Arbeitslose in unsere Geschäftsstellen strömten, um sich arbeitslos zu melden, sind vorbei. Vieles lässt sich mittlerweile auch online von zu Hause aus regeln", erklärte Agenturchef Wolfgang Gold. Neben dem Hauptsitz in Suhl seien auch die Geschäftsstellen in Hildburghausen, Sonneberg, Bad Salzungen und Schmalkalden von veränderten Öffnungszeiten betroffen. Beispielsweise sei der Kundenempfang in Sonneberg künftig montags und donnerstags geschlossen.

In Thüringen war die Zahl der Arbeitslosen im September auf das niedrigste Niveau seit der Wiedervereinigung gesunken: Insgesamt waren rund 58 400 Menschen ohne Arbeit, 5700 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Punkte auf 5,2 Prozent und lag fast im Bundesdurchschnitt.