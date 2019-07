Zahl der Arbeitslosen im Juli leicht gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im Juli wie üblich leicht gestiegen. Ende des Monats waren exakt 193 897 Menschen ohne Job, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 2 Prozent mehr als im Juni und 1,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Quote lag bei 3,1 Prozent. Der Anstieg ist nicht ungewöhnlich, weil jedes Jahr im Juli viele Ausbildungs- und Arbeitsverträge auslaufen. Laut Arbeitsagentur macht sich aber auch die abflauende Konjunktur bemerkbar. "Der Arbeitsmarkt konsolidiert sich auf hohem Niveau", sagte der Chef der Regionaldirektion, Christian Rauch.