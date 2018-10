Stuttgarter Wirtschaftskammern stellen sich gegen Rassismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Industrie, Handel und Handwerk in der Stuttgarter Region stellen sich gemeinsam gegen Rassismus und bekennen sich zu einem weltoffenen Deutschland. "An den Werkbänken, in den Büros und auf den Baustellen der regionalen Wirtschaft arbeiten seit jeher Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Voraussetzungen zusammen", sagte der Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart, Rainer Reichhold am Donnerstag.

"Die regionale Wirtschaft und auch die IHK stehen für Solidarität, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", sagte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stuttgart, Marjoke Breuning auf der gemeinsamen Pressekonferenz. "Da stehen unsere Unternehmen zu 100 Prozent dahinter", sagte IHK-Geschäftsführer Johannes Schmalzl.

Von rund 4000 Azubis, die im Jahr 2018 ihre Ausbildung in der Region im Handwerk begonnen haben, sind fast 10 Prozent Flüchtlinge. Auch von den etwa 10 000 neuen Auszubildenden in IHK-Berufen haben mehr als 1600 einen ausländischen Pass, über 300 kommen aus "klassischen Fluchtländern" wie Syrien, Afghanistan und dem Irak.