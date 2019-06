Experten erwarten leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg im Mai ist die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg nach Einschätzung von Experten nun wieder im Abwärtstrend. Die Fachleute gehen davon aus, dass im Juni etwas weniger Menschen ohne Job waren. Im Vergleich zum Vorjahr dürfte die Arbeitslosigkeit aktuell allerdings noch etwas höher liegen. Im Mai war die Zahl im Südwesten auf gut 191 300 gestiegen, was unter anderem auch an Korrekturen in der Statistik lag. Die Quote lag bei 3,1 Prozent. Im Juni 2018 waren 187 557 Menschen ohne Job. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt ihre Zahlen heute bekannt.