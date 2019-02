Schwesig: Fachkräftesicherung als wichtiges Zukunftsthema

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) rechnet mit einem weiteren Aufschwung am Arbeitsmarkt. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land um 50 000 gewachsen. Und die Aussichten für 2019 seien weiterhin positiv, sagte Schwesig am Donnerstag anlässlich des traditionellen Arbeitsmarkt-Frühstücks an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin. Dazu lädt Nord-Arbeitsamtsdirektorin Margit Haupt-Koopmann einmal im Jahr Unternehmer, Gewerkschafter und Politiker ein. Schwesig machte jedoch auch deutlich, dass sich in einigen Regionen und Branchen bereits Engpässe bei spezialisierten Fachkräften zeigten. Deshalb sei die Fachkräftesicherung eines der wichtigsten Zukunftsthemen.