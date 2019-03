Noch viele offene Ausbildungsplätze in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Schulabgänger in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr in ihrem Heimatland noch alle Chancen auf eine Ausbildung in ihrem Wunschberuf. "Es gibt noch offene Stellen in allen Branchen. Keiner muss das Land verlassen", sagte am Freitag die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel, Margit Haupt-Koopmann. Wenige Monate vor dem Ende des Schuljahres sei das Lehrstellen-Angebot der Betriebe im Land deutlich größer als die Nachfrage. Die 4200 noch unversorgten Bewerber könnten aktuell aus 6600 freien Plätzen im Land wählen. Besonders gefragt seien im Tourismusland Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Nachwuchskräfte für Restaurants und Hotels. So waren im März noch 364 Ausbildungsplätze für Köche, 287 für Kellner und 282 für Hotelfachleute unbesetzt. Ähnlich groß waren die Vakanzen im Einzelhandel und im Logistikbereich.