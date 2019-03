Mitmach-Aktionen zum Girls'Day-Auftakt an Hochschule

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Im Werben um weiblichen Fachkräftenachwuchs in technischen Berufen bekommen Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern Unterstützung von der Wissenschaft. Zum Girls'Day am Donnerstag bietet die Hochschule Wismar Showvorlesungen und spannenden Mitmach-Aktionen auf der Campuswiese und in den Fakultäten. Damit solle Schülerinnen Mut zu den sogenannten MINT-Berufen gemacht werden, heißt es in einer am Dienstag in Schwerin veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung von Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB Nord), Vereinigung der Unternehmensverbände (VU) und Sozialministerium. Berufe, die eng mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) verbunden seien, seien bislang eine Männerdomäne. Im Nordosten seien nur knapp 16 Prozent aller Beschäftigten in diesem Bereich weiblich, konstatierte VU-Geschäftsführerin Ute Messmann.