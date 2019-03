Ein Hauch von Frühling: Belebung am Arbeitsmarkt in MV

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Die Arbeitslosigkeit ist im Februar in Mecklenburg-Vorpommern wieder zurückgegangen. Ende des Monats waren landesweit 68 600 Menschen ohne Arbeit und damit fast 800 weniger als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote sank auf 8,4 Prozent, wie aus den am Freitag von der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit vorgelegten Daten hervorgeht. Seit November war die Arbeitslosigkeit im Nordosten im Vergleich zum jeweiligen Vormonat saisonal bedingt gestiegen.

Nach den Worten von Agenturchefin Margit Haupt-Koopmann dokumentieren die aktuellen Zahlen die insgesamt positive Entwicklung am Arbeitsmarkt. Der Februar sei dabei ein besonderer Monat. "Denn im Jahr 2005 mussten wir in diesem Monat mit 211 600 Arbeitslosen und einer Quote von 23,7 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit überhaupt seit der Wiedervereinigung melden", konstatierte Haupt-Koopmann. Seither sei die Arbeitslosenzahl um zwei Drittel zurückgegangen.