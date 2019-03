Arbeitsagentur legt Februar-Daten vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Der milde Winter und laue Lüfte schon im Februar schüren die Hoffnung auf eine zeitig einsetzende Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. Witterungsbedingte Pausen am Bau und in der Landwirtschaft gab es weniger, so dass Experten einen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Februar für möglich halten. Seit November war die Arbeitslosigkeit im Nordosten im Vergleich zum jeweiligen Vormonat gestiegen. Am heutigen Freitag gibt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit die neuen Arbeitsmarktdaten für Mecklenburg-Vorpommern bekannt.

Im Januar war die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern saisonal bedingt um gut 10 Prozent auf 69 400 gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag am Monatsende nach Berechnungen der Arbeitsagentur bei 8,5 Prozent. Im Januar 2018 hatte die Quote noch bei 9,3 Prozent gelegen. Im Jahresvergleich geht die Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern kontinuierlich zurück. 2004 hatte es im Nordosten noch 180 000 Arbeitslose gegeben. Die Quote lag damals über 20 Prozent.