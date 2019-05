Experten: Positiver Trend am Arbeitsmarkt Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Experten gehen für Mai am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz erneut von einer positiven Entwicklung aus. Konkrete Zahlen will die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am heutigen Mittwoch vorlegen. Im April war die Zahl der Arbeitslosen im Bundesland wegen der saisonüblichen Frühjahrsbelebung auf 96 100 zurückgegangen. Das war der niedrigste Wert für diesen Monat seit 1992. Die Arbeitsverwaltung registrierte im April rund 3000 Menschen weniger ohne Arbeit als noch im Vormonat und 4200 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,3 Prozent - vor einem Jahr waren es noch 4,6 Prozent.