Arbeitsmarkt: Agentur präsentiert August-Zahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit stellt heute die Entwicklung des Arbeitsmarkts im August in Rheinland-Pfalz vor. Im Juli hatte die Arbeitslosigkeit erstmals seit Februar wieder zugenommen. Rund 101 600 Menschen waren im Juli in Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet, 3800 mehr als vier Wochen zuvor. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,4 Prozent im Juni auf 4,5 Prozent. Dies sei saisonbedingt, teilte die Regionaldirektion in Saarbrücken seinerzeit mit. Zahlreiche junge Menschen hätten sich nach dem Ende ihrer Berufsausbildung arbeitslos gemeldet. Später nach der Sommerpause steige die Wahrscheinlichkeit für einen Job aber.