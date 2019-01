Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz saisonbedingt gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Mitten im Winter wird auf Baustellen weniger gearbeitet: Die Erwerbslosigkeit ist in Rheinland-Pfalz im Januar daher gestiegen. Auch das Ende des Weihnachtsgeschäfts trug dazu bei, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. So waren im Januar 103 200 Frauen und Männer in Rheinland-Pfalz arbeitslos gemeldet. Das waren 10 500 oder 11,3 Prozent mehr als vier Wochen zuvor. Im Vergleich zum Januar 2018 jedoch sank die Arbeitslosigkeit um 4,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag im Januar 2019 bei 4,6 Prozent. Im Dezember 2018 hatte sie noch 4,1 Prozent und im Januar 2018 4,9 Prozent betragen.