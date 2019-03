Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz leicht gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist nach zwei Monaten des Anstiegs nach Einschätzung von Fachleuten leicht gesunken. Zahlen für den Februar stellt die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Saarbrücken vor.

Im Januar waren 103 200 Frauen und Männer im Bundesland arbeitslos gemeldet. Das waren 11,3 Prozent mehr als vier Wochen zuvor. Weniger Arbeit auf den Baustellen infolge des Winterwetters und das Ende des Weihnachtsgeschäfts hatten zu dem Plus beigetragen. Im Gegensatz zum Vorjahr gab es aber weniger Arbeitslose. Die Quote lag im Januar 2019 bei 4,6 Prozent - im Januar des Vorjahres aber noch bei 4,9 Prozent.