Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz erneut gesunken

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen der guten Wirtschaftslage ist die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz im Oktober erneut gefallen. Im abgelaufenen Monat waren 92 100 Menschen erwerbslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Das sind 2,5 Prozent weniger als im September und 6,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In Rheinland-Pfalz fiel die Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent. Vor vier Wochen lag sie noch bei 4,2 Prozent, im September 2017 betrug sie 4,5 Prozent. Zuletzt war die Arbeitslosigkeit in einem Oktobermonat im Jahr 1992 geringer. Der Bundesarbeitsagentur zufolge gibt es weiterhin viele offene Stellen.