Arbeitslosigkeit fällt auf geringsten Oktoberwert seit 1980

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die florierende Wirtschaft hat die Zahl der Arbeitslosen im Saarland im Oktober erneut sinken lassen. Im abgelaufenen Monat waren 30 500 Menschen erwerbslos gemeldet - dies waren 700 Menschen (2,3 Prozent) weniger als im September und 2700 Menschen (8,2 Prozent) weniger als im Oktober 2017. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Dienstag mit. Zuletzt sei die Erwerbslosigkeit in einem Oktobermonat 1980 geringer gewesen. "Die Chancen, eine Beschäftigung zu finden, sind gut", sagte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion.

Im Saarland sank die Arbeitslosenquote demnach auf 5,8 Prozent. Vor vier Wochen lag sie noch bei 5,9 Prozent, im Oktober 2017 betrug sie 6,4 Prozent. "Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in einer sehr soliden Verfassung", meinte Schulz. Bei den jungen Frauen und Männern sank die Arbeitslosenquote sogar unter fünf Prozent. Überhaupt profitieren alle Personengruppen von der brummenden Konjunktur. Die Zahl der gemeldeten Stellen und der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten lag demnach über dem Wert des Vorjahres.

Gemeldet waren bei der Regionaldirektion im Oktober 10 000 offene Stellen, dies waren 1100 (12,8 Prozent) mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten dieser Stellen waren in der Zeitarbeit (2750), im Handel (1330), im Gesundheits- und Sozialwesen (980), im Verarbeitenden Gewerbe (940) und im Baugewerbe (770) gemeldet.

Was den Ausbildungsmarkt im Berufsberatungsjahr 2017/2018 angeht (Oktober 2017 bis September 2018), schalteten 5400 junge Frauen und Männer die Agentur für Arbeit und die Jobcenter bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle ein. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies 100 Menschen weniger (1,9 Prozent). "Unternehmen erkennen in einigen Fällen schon, dass sie bei der Stellenbesetzung auch Jugendliche in ihren Blick nehmen sollten, die nicht auf Anhieb zu den Wunschkandidaten zählen", sagte Schulz. Oft zeige sich dann aber, dass gerade diese jungen Frauen und Männer sich sehr gut entwickeln.