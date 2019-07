Brandenburger arbeiten vergleichsweise lange

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Menschen in Brandenburg arbeiten im bundesweiten Vergleich vergleichsweise lang, verdienen aber relativ wenig. 2018 lag der Bruttoarbeitslohn je Arbeitnehmer im Schnitt bei 29 605 Euro. Weniger erhielten Arbeitnehmer nur in Mecklenburg-Vorpommern (28 520 Euro). Das ergaben Daten der Statistischen Ämter von Bund und Ländern, die die Linke-Bundestagsfraktion ausgewertet hat. Bundesweit verdienten Menschen 35 229 Euro. Spitzenreiter ist Hamburg (41 785 Euro).

Zugleich arbeiteten Brandenburger mit 1355 Stunden je Arbeitnehmer am drittlängsten. Auf mehr Stunden kamen Beschäftigte in Sachsen-Anhalt (1373) und Thüringen (1370). Bei den Arbeitsstunden lag der Schnitt bundesweit bei 1305 Stunden. Beim Arbeitsvolumen wurden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden am jeweiligen Arbeitsort. Nicht einbezogen wurden etwa Urlaub, Elternzeit oder Krankheit. Auf die wenigsten Stunden kamen Menschen im Saarland (1269), in Rheinland-Pfalz (1275) und Nordrhein-Westfalen (1276).

In den alten Bundesländern kamen Arbeitnehmer im Schnitt auf 1295 Arbeitsstunden. Im Osten mit Berlin waren es 1351 Stunden (plus 56). Wird Berlin zum Westen gezählt, sind es im Osten 61 Stunden mehr. Die Jahres-Bruttolöhne je Arbeitnehmer waren im Westen mit 36 088 Euro um knapp 4900 Euro höher als in den neuen Ländern mit 31 242 Euro.