Zahl der Arbeitslosen voraussichtlich gesunken

Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist nach Schätzungen von Experten zum Herbstbeginn weiter zurückgegangen. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit legt ihren aktuellen Bericht für den Monat September heute in Nürnberg vor. Mit dem Beginn des Schul- und Ausbildungsjahrs sei es üblich, dass viele Betriebe wieder vermehrt Mitarbeiter einstellten, sagte ein Experte des Arbeitsministeriums in München. Erst im Winter dürften die Arbeitslosenzahlen wieder steigen.

Im August waren knapp 217 300 Menschen im Freistaat arbeitslos. Das waren 8 Prozent mehr als im Juli, aber 7,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum August 2017 um 0,3 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent zurück.

Die Zahl der neuen Stellen in Bayern blieb im September auf dem Niveau des Vormonats. Die Unternehmen finden der Arbeitsagentur zufolge nicht mehr ohne weiteres passende Arbeitskräfte und müssten andere Wege gehen. So sollte zunehmend auch Langzeitarbeitslosen, Menschen mit schweren Behinderungen sowie Älteren eine Chance gegeben werden.