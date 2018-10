Arbeitslosenzahl sinkt im Oktober auf 195 800

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Oktober wieder deutlich unter die Marke von 200 000 gesunken. Sie lag zuletzt bei rund 195 800, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das waren 11 200 Jobsucher weniger als im September und 13 000 weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum September um 0,2 Punkte auf 2,6 Prozent - das ist die niedrigste Quote seit Oktober 1991. "Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist aber saisonüblich", erklärte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Vor allem bei den jungen Menschen gehe die Zahl der Jobsucher im Oktober nochmals kräftig zurück, weil diese eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.