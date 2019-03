Arbeitslosenzahl im Februar sinkt leicht auf 237 774

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Februar leicht auf 237 774 zurückgegangen. Das ist der niedrigste Monatswert für einen Februar seit 1997, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Im Vergleich zum Januar waren damit im Freistaat knapp 5000 Menschen weniger arbeitslos. Verglichen mit dem Vorjahr sank die Zahl der Jobsucher um 10 685. Die Erwerbslosenquote ging im Vergleich zum Januar um 0,1 Punkte auf 3,2 Prozent zurück.

"Der bayerische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter von seiner besten Seite. Fas alle Personengruppen und Altersstufen profitieren von den sich bietenden Chancen", sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Die Rückgänge der Arbeitslosigkeit fielen zwar nicht mehr so hoch aus wie noch zu Beginn des vergangenen Jahres. Aber der Bedarf an Arbeitskräften und die Beschäftigung lägen auch im Februar über dem Vorjahreswert.