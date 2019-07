Arbeitsagentur gibt Arbeitsmarktzahlen für Bayern bekannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Die Arbeitslosigkeit in Bayern dürfte im Juli leicht gestiegen sein. "Ich rechne damit, dass wir saisonbedingt über die Schwelle von 200 000 Arbeitslosen kommen", prognostizierte ein Fachmann aus dem Arbeitsministerium in München. Grund sei, dass sich viele Auszubildende nach Ende der Lehrzeit oder des Sommersemesters arbeitslos melden. Aber auch die sich abkühlende Konjunktur mache sich bemerkbar.

Am Mittwoch (9.55 Uhr) veröffentlicht die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die aktuellen Zahlen. Im Juni waren im Freistaat 197 500 Menschen ohne Job - so wenige wie noch nie in einem Juni seit 1991. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,6 Prozent. Im Juni 2018 hatte sie 2,7 Prozent betragen.