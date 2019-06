Arbeitsagentur veröffentlicht Arbeitsmarktzahlen für Bayern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Die Arbeitslosigkeit in Bayern bleibt auch im Juni erfreulich niedrig. Saisonüblich hat sich die Lage nach Experteneinschätzung leicht verbessert. Die Zahl der Jobsucher werde um 4000 bis 5000 geringer ausfallen als im Mai, prognostizierte ein Fachmann aus dem Arbeitsministerium in München im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Heute veröffentlicht die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die aktuellen Zahlen.

Im Mai waren im Freistaat rund 201 000 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,7 Prozent - ebenso wie im Juni 2018.