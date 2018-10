Weniger Strafen für säumige Hartz-IV-Bezieher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Ein versäumter Beratungstermin, eine abgelehnte Stelle: Im ersten Halbjahr haben die Jobcenter in Mecklenburg-Vorpommern 12 424 Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher verhängt. Dies waren rund 800 weniger als im ersten Halbjahr 2017, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel bekanntgab. Die Sanktionsquote - also das Verhältnis von verhängten Sanktionen zu allen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten - blieb allerdings unverändert bei 3,1 Prozent. Der Grund: Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher ist gesunken, und zwar um rund 10 500 auf 109 061. Auch bundesweit beträgt die Quote 3,1 Prozent.