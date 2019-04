Weiterer Stellenzuwachs im Gesundheitswesen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen wächst in Schleswig-Holstein weiter. Wie das Statistikamt Nord am Freitag berichtete, arbeiteten in dem Sektor am Jahresende 2017 rund 203 000 Frauen und Männer. Das waren 1,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Anstieg entspricht der Entwicklung in Deutschland insgesamt. 74,7 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen waren Frauen. 19,1 Prozent aller Mitarbeiter waren in Krankenhäusern tätig, 14,7 Prozent in der stationären und teilstationären Pflege sowie 11,3 Prozent in Arztpraxen.