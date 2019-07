Tourismus bringt Entspannung am Arbeitsmarkt: Juni-Zahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Das sommerliche Wetter hat dem Tourismus schon im Juni einen kräftigen Schub verliehen. Die gute Auslastung in der für Mecklenburg-Vorpommern wichtigen Branche und die damit steigende Fachkräftenachfrage schürt die Hoffnung auf eine weitere Entspannung am Arbeitsmarkt. Am Montag legt die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit die aktuellen Arbeitsmarktdaten für Mecklenburg-Vorpommern vor. Saisonbedingt wird für Juni mit einem weiteren Rückgang der Erwerbslosenzahlen gerechnet.

Im Mai waren in Mecklenburg-Vorpommern 56 400 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das waren rund 2200 Erwerbslose weniger als im April und 6800 weniger als im Mai 2018. Im Vergleich aller Bundesländer verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern damit den stärksten Rückgang. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber April von 7,1 auf nunmehr 6,9 Prozent. Fachleute bezweifeln allerdings, dass sich der Trend in dieser Deutlichkeit fortsetzt.