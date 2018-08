Niedrigste August-Arbeitslosenzahl im Norden seit 1992

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im August zwar leicht gestiegen, liegt aber deutlich unter dem Niveau des Vorjahres. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte, waren im August rund 84 900 Frauen und Männer ohne festen Job gemeldet. Das sind 9000 oder 9,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit wurde die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem August seit 1992 erreicht. Zum Vormonat Juli gab es aus jahreszeitlichen Gründen eine leichte Zunahme um 430 Arbeitslose oder 0,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt wie im Juli bei 5,4 Prozent. Im August vergangenen Jahres hatte sie noch 6,1 Prozent betragen.