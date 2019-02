Fachkräftesicherung Thema bei Arbeitsmarkt-Frühstück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Mit dem Thema Fachkräftesicherung haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Arbeitsamtsdirektorin Margit Haupt-Koopmann bei ihrem Treffen am Donnerstag erneut einen Dauerbrenner auf dem Tisch. Die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit lädt einmal im Jahr zu einem sogenannten Arbeitsmarkt-Frühstück in die Agentur-Hochschule in Schwerin. Dabei stehen neben den aktuellen Arbeitsmarktdaten jeweils auch Entwicklungen in der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik zur Debatte.

In den jüngsten Konjunkturumfragen hatten die Unternehmer im Land den zunehmenden Fachkräftemangel als größtes Wachstumsrisiko genannt. Deshalb wird sich auch das "Zukunftsbündnis MV" intensiv mit dieser Frage beschäftigen. Dem Gremium werden Vertreter von Gewerkschaften, Unternehmensverbänden und Regierung angehören. Es kommt an diesem Montag erstmals in Schwerin zusammen und ersetzt das frühere "Bündnis für Arbeit".