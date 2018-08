Etwas weniger neue Lehrlinge im Norden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Rund 19 300 junge Leute haben im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein eine Berufsausbildung begonnen. Die Zahl der neuen Auszubildenden lag damit um ein Prozent unter dem Vorjahreswert, wie das Statistikamt Nord am Freitag berichtete. Der Frauenanteil betrug 38 Prozent. Die Zahl der von Ausländern neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge stieg um 62 Prozent. Ihr Anteil lag damit bei sieben Prozent. In Industrie und Handel, einschließlich Banken, Versicherungen, Gast- und Verkehrsgewerbe, wurden 10 200 Neuverträge abgeschlossen.

Im Handwerk stieg die Zahl der neuen Ausbildungsverträge leicht auf 6200. Von den Azubis im Handwerk waren 1200 Frauen (20 Prozent). In den übrigen Ausbildungsbereichen (Landwirtschaft, öffentlicher Dienst und freie Berufe) wurden 2900 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Insgesamt wurden 31. Dezember 2017 etwa 48 600 Azubis gezählt. 37 Prozent waren Frauen und fünf Prozent Ausländer. Im Laufe des Jahres wurden gut 6000 Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst, sechs Prozent weniger als im Vorjahr.