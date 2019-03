Arbeitslosigkeit im Norden erneut gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Arbeitslosigkeit hat in Schleswig-Holstein weiter abgenommen. Ende Februar waren im nördlichsten Bundesland 85 100 Menschen ohne festen Job und damit 10,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Wie die Agentur für Arbeit am Freitag weiter mitteilte, gab es zum Vormonat Januar einen Rückgang um 1,8 Prozent. Die Arbeitslosigkeit war im Februar so niedrig wie nie zuvor in diesem Monat seit 1981. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,5 Prozent, nach 6,2 Prozent vor einem Jahr. Der Arbeitsmarkt sei bisher gut durch den milden Winter gekommen, sagte die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann. Auch der Februar habe an die positive Entwicklung der vergangenen Monate angeknüpft.