Agentur gibt neue Arbeitslosenzahlen bekannt

Kiel (dpa/lno) - Die Agentur für Arbeit veröffentlicht am Donnerstag ihren monatlichen Bericht über die Lage am Arbeitsmarkt. Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein im Januar niedriger war als vor einem Jahr. Zum Vormonat Dezember gab es demnach aus saisonüblichen Gründen eine Zunahme. Im letzten Monat des vergangenen Jahres war die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand in diesem Monat seit 1980 gesunken. 79 100 Menschen hatten keinen festen Job. Die Arbeitslosenquote betrug 5,1 Prozent.