Zahl der Job-Pendler nach Sachsen gestiegen

Kamenz (dpa/sn) - Immer mehr Menschen kommen aus anderen Bundesländern oder dem Ausland zur Arbeit nach Sachsen. Die Zahl dieser Pendler stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent auf 128 400 Erwerbstätige, wie das Statistische Landesamt Sachsen am Mittwoch in Kamenz mitteilte. Aus Sachsen pendelten 146 800 Frauen und Männer (plus 1,1 Prozent) zur Arbeit in andere Bundesländer. Der so genannte Auspendlerüberschuss in Höhe von gut 18 000 Menschen ist damit auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1991.