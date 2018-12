Zahl der Akademiker auf dem Arbeitsmarkt steigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen gibt es immer mehr Akademiker. Ihr Anteil lag nach Angaben des Landesamts für Statistik (LSN) im Jahr 2017 bei 17,6 Prozent. Dies seien 1,6 Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor, berichtet das LSN im aktuellen Niedersachsen-Monitor 2018. Nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer Hannover ist die Ursache dafür die gestiegene Zahl der Studienabsolventen.

Trotz der Steigerung hinkt Niedersachsen im Bundesvergleich aber weiter hinterher. Deutschlandweit stieg der Anteil der hoch qualifizierten Beschäftigten im Fünfjahreszeitraum um 2,8 Prozentpunkte auf 21,3 Prozent.

Die mit Abstand meisten Akademiker gibt es in Berlin (38 Prozent) und Hamburg (33 Prozent der Erwerbstätigen). Auch in Bremen liegt die Quote mit 24,0 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Die wenigsten Erwerbstätigen mit Universitäts- oder Fachhochschul-Abschluss arbeiten in Sachsen-Anhalt (14,2), Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 16,4 Prozent).

Der Anteil der Frauen unter den hoch qualifizierten Erwerbstätigen lag in Niedersachsen im Jahr 2017 bei 44,6 Prozent. Er war damit etwa gleich hoch wie im bundesweiten Mittel (44,8 Prozent).